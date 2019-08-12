Житель Гонконга снял на видео Лох-Несское чудовище

Подлинность этих кадров предстоит установить экспертам. Житель Гонконга утверждает: в объектив попало Лох-Несское чудовище. Сидя у себя дома, в тысячах километров от Шотландии, он наблюдал за озером через веб-камеру. И разглядел знаменитое чудовище!

Новость об этом облетела весь интернет: к водоему уже потянулись толпы желающих увидеть монстра. Несколько лет назад Лох-Несское чудовище объявили погибшим: слишком уж долго оно не выныривало на поверхность. Исследователи даже заявили, что нашли его кости.

Интерес к тайне Лох-Несса всколыхнулся после того, как люди вновь стали выкладывать в интернет эпизоды своих «встреч» с чудищем. За прошедшие 86 лет более тысячи человек утверждали, что видели Несси. Только за этот год оно «выныривало» 14 раз.

Люди, которые верят в существование Несси, даже устроили флешмоб, направленные на поимку чудовища. Организаторы мероприятия вдохновились идеей штурма «Зоны 51». Как сообщал ранее 5-tv.ru, идея атаки американской секретной базы оказалась настолько популярна, что военным США пришлось напоминать гражданам о том, что это территория вооруженных сил, которая охраняется и защищается от посторонних.