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Житель Гонконга снял на видео Лох-Несское чудовище

, 22:14 Эфирная новость 659

Монстр, еще недавно считавшийся погибшим, вновь дал о себе знать.

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Фото, видео : H. Schmidbauer / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Подлинность этих кадров предстоит установить экспертам. Житель Гонконга утверждает: в объектив попало Лох-Несское чудовище. Сидя у себя дома, в тысячах километров от Шотландии, он наблюдал за озером через веб-камеру. И разглядел знаменитое чудовище!

Новость об этом облетела весь интернет: к водоему уже потянулись толпы желающих увидеть монстра. Несколько лет назад Лох-Несское чудовище объявили погибшим: слишком уж долго оно не выныривало на поверхность. Исследователи даже заявили, что нашли его кости.

Интерес к тайне Лох-Несса всколыхнулся после того, как люди вновь стали выкладывать в интернет эпизоды своих «встреч» с чудищем. За прошедшие 86 лет более тысячи человек утверждали, что видели Несси. Только за этот год оно «выныривало» 14 раз.

Люди, которые верят в существование Несси, даже устроили флешмоб, направленные на поимку чудовища. Организаторы мероприятия вдохновились идеей штурма «Зоны 51». Как сообщал ранее 5-tv.ru, идея атаки американской секретной базы оказалась настолько популярна, что военным США пришлось напоминать гражданам о том, что это территория вооруженных сил, которая охраняется и защищается от посторонних.

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Житель Гонконга снял на видео Лох-Несское чудовище

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