На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот

В городе Ивдель Свердловской области в понедельник, 9 сентября, на территории заброшенного стадиона на подростка упали футбольные ворота, в результате чего он погиб. Об этом сообщает ТАСС.

«На 14-летнего подростка в ходе игры в футбол упали металлические ворота. В результате произошедшего ребенок получил черепно-мозговую травму, от которой через непродолжительное время погиб », — сказали в региональном следственном управлении СК России.

Правоохранительным органам предстоит выяснить, кому принадлежат стадион и футбольные ворота, а также, кто ответственен за их эксплуатацию. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подростки разбились на угнанной у родителей «Оке» в Ставрополье.