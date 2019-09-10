На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот

В городе Ивдель Свердловской области в понедельник, 9 сентября, на территории заброшенного стадиона на подростка упали футбольные ворота, в результате чего он погиб. Об этом сообщает ТАСС.
Правоохранительным органам предстоит выяснить, кому принадлежат стадион и футбольные ворота, а также, кто ответственен за их эксплуатацию. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подростки разбились на угнанной у родителей «Оке» в Ставрополье.