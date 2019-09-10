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  4. На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот

На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот

, 12:08 Фото 33

Трагедия произошла в городе Ивдель Свердловской области. Возбуждено уголовное дело.

Фото: СУ СК по Свердловской области

В городе Ивдель Свердловской области в понедельник, 9 сентября, на территории заброшенного стадиона на подростка упали футбольные ворота, в результате чего он погиб. Об этом сообщает ТАСС.

«На 14-летнего подростка в ходе игры в футбол упали металлические ворота. В результате произошедшего ребенок получил черепно-мозговую травму, от которой через непродолжительное время погиб», — сказали в региональном следственном управлении СК России.

Правоохранительным органам предстоит выяснить, кому принадлежат стадион и футбольные ворота, а также, кто ответственен за их эксплуатацию. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подростки разбились на угнанной у родителей «Оке» в Ставрополье.

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