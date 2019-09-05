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  4. Подростки разбились на угнанной у родителей «Оке» в Ставрополье

Подростки разбились на угнанной у родителей «Оке» в Ставрополье

, 22:41 22

Один из школьников погиб на месте, еще двое ранены.

Фото : ВКонтакте @city_26

Пятеро школьников угнали родительскую машину и устроили смертельную аварию в селе Дербетовка Ставропольского края. Трагедия произошла в четверг, 5 сентября, около 18:30.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление ГИБДД, ученики седьмого и девятого классов местной школы решили покататься на «Оке», принадлежащей родителям одного из них. На проселочной дороге сидевший за рулем подросток не справился с управлением, в результате чего автомобиль слетел с дороги и перевернулся. Сидевшего на переднем пассажирском сидении 13 мальчика выкинуло через лобовое стекло, он погиб на месте. Еще двоим школьникам потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности подростков и их родителей сейчас устанавливают следователи.

Ранее 5-tvru сообщал, что двое подростков погибли под колесами BMW на пешеходном переходе в селе Мелихово Владимирской области. Момент трагедии сняли камеры наблюдения.

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