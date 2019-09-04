Волочкова призналась, что у ее дочери пока нет молодого человека

Анастасия Волочкова, приехавшая в Санкт-Петербург на презентацию своей книги «Плата за успех», рассказала в интервью 5-tv.ru об отношениях со своей дочерью и о том, как тяжело дался ей при написании книги рассказ о матери.

По словам балерины, 13-летняя Ариадна очень похожа на нее, но ее увлечения далеки от театральных подмостков.

«Как моя дочь может быть непохожа на меня? Я не хотела бы, чтобы она была балериной, и, слава тебе Господи, этого не случилось, у нее своя в жизни история и свои устремления, она занимается конным спортом, очень хорошо учится, она отличница, и знаю, что самое главное, она очень честный, добропорядочный человек, очень умная девочка, очень сильная духом. И очень красивая, конечно», — с гордостью рассказала Анастасия.

По ее словам, у них с дочкой сложились доверительные отношения и на вопрос, есть ли у Ариадны поклонник, звезда ответила определенно.

«Мы с Аришей всегда открыты друг с другом, сейчас у нее нет определенного молодого человека, в которого она была бы влюблена. Но она такая красивая, что у нее поклонников будет очень много», — сказала она.

Ранее Волочкова говорила, что самой большой платой за ее успех было предательство близких людей. Теперь она призналась, что самым болезненным для нее было предательство ее мамы.

«Это самая сложная глава, которая была написана мной в моей книге. Мне тяжелей всего было писать главу про маму», — сказала балерина.

Уже на встрече с петербургскими читалелями Волочкова рассказала, что если в первой своей книге «История русской балерины», написанной десять лет назад, она сгладила многие моменты в биографии, то на этот раз написала обо всем откровенно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 4 Сен 2019 в 9:22 PDT

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на презентации своей книги «Плата за успех» Анастасия Волочкова удивила поклонников необычным нарядом — балерина надела фату.