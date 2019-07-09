Фото: Внезапно «постаревший» Сергей Шнуров удивил поклонников

, 23:19 Фото 659

Лидер группировки «Ленинград» опубликовал новое фото в Instagram, которое поразило его фанатов.

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Фото, видео : Instagram @shnurovs

Лидер группировки «Ленинград» 46-летний Сергей Шнуров поделился с подписчиками фотографией в Instagram с подписью «Форт Боярд». Видимо, это отсылка к тому, что певец скоро станет ведущим популярного шоу. Первая серия появится в эфире уже осенью 2019 года.

427instagram@shnurovs

Однако поклонники обратили внимание не на этот факт, а на внешность Шнурова. Фанаты отметили, что музыкант сильно постарел.

«Какого хрена вы начали стареть? Мы к этому не готовы, извините!», — оставил комментарий один из фолловеров.

С ним согласились и другие подписчики. Они также отметили, что Шнуров «уже не тот».

«Старый стал уже!»

«Отец…как же ты постарел…»

«Старость», — написали подписчики.

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Однако нашлись и те, кто назвал Сергея Шнурова красивым и сексуальным мужчиной, несмотря на возраст.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасова уличили во лжи с отравлением, когда тот показал свой обед.

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