Фото: Внезапно «постаревший» Сергей Шнуров удивил поклонников

Лидер группировки «Ленинград» 46-летний Сергей Шнуров поделился с подписчиками фотографией в Instagram с подписью «Форт Боярд». Видимо, это отсылка к тому, что певец скоро станет ведущим популярного шоу. Первая серия появится в эфире уже осенью 2019 года.

instagram@shnurovs

Однако поклонники обратили внимание не на этот факт, а на внешность Шнурова. Фанаты отметили, что музыкант сильно постарел.

«Какого хрена вы начали стареть? Мы к этому не готовы, извините!», — оставил комментарий один из фолловеров.

С ним согласились и другие подписчики. Они также отметили, что Шнуров «уже не тот».

«Старый стал уже!»

«Отец…как же ты постарел…»

«Старость», — написали подписчики.

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Однако нашлись и те, кто назвал Сергея Шнурова красивым и сексуальным мужчиной, несмотря на возраст.

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