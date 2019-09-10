«Лечить надо!» Фанаты Билана в панике из-за его нестабильного состояния

Дима Билан принес извинения за испорченный концерт в Самаре, где выступил в состоянии алкогольного опьянения. Поп-исполнителя тут же поддержали коллеги по цеху. Звезд отечественного шоу-бизнеса до глубины души тронули кадры, на которых певец признается в своих ошибках и просит у зрителей прощения.

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Филипп Киркоров, который постоянно попадает в скандальные истории, первым встал на сторону Димы Билана и похвалил певца за откровенность.

«Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И еще больше стал им, после этих честных слов. Все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда, как поступок настоящего честного артиста! Благородно!» — написал поп-король.

На защиту оплошавшего Димы Билана также встали многие именитые товарищи: Игорь Крутой, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Лена Перминова, Анита Цой и другие.

«На мой взгляд, чем орать матом как оголтелые в Instagram и на концертах, в сто раз лучше выйти немного пьяным. Возможно, Дима Билан просто выпил бокал вина, и его повело, — и такое возможно. А если бы он не вышел на сцену, его бы разорвали. То есть ты в любом случае находишься под обстрелом хейтеров», — достаточно эмоционально в интервью ФАН поддержал певца продюсер Иосиф Пригожин.

Однако истинных поклонников Димы Билана кое-что смутило. По мнению фанатов, похвалить певца за признание ошибки и искупление вины перед самарцами дорогими подарками — недостаточно. Проблемы музыканта гораздо глубже, чем кажется его коллегам из шоу-бизнеса.

«Его лечить надо. А не отмазываться бесплатным концертом и площадкой! Человек уже не вытянет сам себя. А Яна продолжает делать бабки на нем»;

«Пусть он вылечится, пусть те, кто тут пишет, окажут ему реальную поддержку. Личными разговорами подведут его к тому, что надо лечь в больницу для лечения от зависимости. Его Яна загонит в гроб со своими амбициями. Почему его выпустили на сцену в таком состоянии?! Ответ очевиден — не хотели лишаться денег. Деньги на первом месте, а не больной человек», — пишут в Instagram возмущенные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рудковская поддержала Диму Билана после позора в Самаре.