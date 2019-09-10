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  4. Елена Малышева: У певицы Юлии Самойловой есть шанс начать ходить

Елена Малышева: У певицы Юлии Самойловой есть шанс начать ходить

, 17:49 257

Участница «Евровидения» приняла участие в программе «Жить здорово».

Фото: Instagram @jsvok

Участница «Евровидения» Юлия Самойлова, которая с рождения прикована к инвалидному креслу, в перспективе, возможно, встанет на ноги. Об этом сообщила Елена Малышева в своей программе «Жить здорово».

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Певица стала гостем передачи, посвященной генетическим заболеваниям. Главный телевизионный врач отметила, что в России уже существует препарат, который может помочь девушке и людям со схожими проблемами вылечиться. Однако в России это лекарство пока что не финансируется, передает Teleprogramma.pro.

Елена Малышева попросила Юлию Самойлову возглавить делегацию, занимающуюся легализацией подобных препаратов.

«Сегодня у Юли есть шанс пойти, ведь появился абсолютно новый генетический препарат. Это первое лекарство, которое позволит вырастить мышцы заново», — сказала Малышева.

Елена Васильевна уверена, что специалисты должны немедленно вернуться к решению этого вопроса в масштабах страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Малышева поведала о нездоровой любви девушек к Григорьеву-Апполонову.

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