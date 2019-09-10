США могут ввести санкции против «Роснефти» из-за торговли с Венесуэлой

Во время трансляции телефонного брифинга в Бельгии во вторник, 10 сентября, специальный представитель Америки по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о возможных санкциях в отношении «Роснефти» из-за ее торговых отношений с латиноамериканским государством. Об этом сообщает ТАСС.

«США могут наложить санкции на „Роснефть“, но мы еще не достигли этого момента» , — заявил американский политик.

По мнению Эллиота Абрамса, российская корпорация якобы зарабатывает на нефтяном бизнесе в Боливарианской Республике чересчур много. При этом он отметил — в настоящий момент «Роснефть» соблюдает действующие санкции США против Венесуэлы.

«Я считаю, что они („Роснефть“ ред.) закупают сырую нефть в Венесуэле с большой скидкой. Они выжимают ее досуха и делают на этом деньги» , — утверждает спецпредставитель США.

Эллиот Абрам заявил, что рано или поздно американская сторона будет вынуждена заняться вопросом о возможных санкциях для «Роснефти».

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