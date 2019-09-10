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  4. США могут ввести санкции против «Роснефти» из-за торговли с Венесуэлой

США могут ввести санкции против «Роснефти» из-за торговли с Венесуэлой

, 16:23 30

По мнению американской стороны, российская корпорация слишком много зарабатывает на нефтяном бизнесе в Боливарианской Республике.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, www.globallookpress.com / Adrien VautierLe Pictorium, Chris Huby / Le Pictorium, Li Muzi

Во время трансляции телефонного брифинга в Бельгии во вторник, 10 сентября, специальный представитель Америки по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о возможных санкциях в отношении «Роснефти» из-за ее торговых отношений с латиноамериканским государством. Об этом сообщает ТАСС.

«США могут наложить санкции на „Роснефть“, но мы еще не достигли этого момента», — заявил американский политик.

По мнению Эллиота Абрамса, российская корпорация якобы зарабатывает на нефтяном бизнесе в Боливарианской Республике чересчур много. При этом он отметил — в настоящий момент «Роснефть» соблюдает действующие санкции США против Венесуэлы.

«Я считаю, что они („Роснефть“ ред.) закупают сырую нефть в Венесуэле с большой скидкой. Они выжимают ее досуха и делают на этом деньги», — утверждает спецпредставитель США.

Эллиот Абрам заявил, что рано или поздно американская сторона будет вынуждена заняться вопросом о возможных санкциях для «Роснефти».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз ограничил доступ «Газпрома» к трубе Opal.

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