На день рождения Андрей Черкасов увез жену в Париж

Романтическую путевку шоумен Андрей Черкасов подарил жене на 29-летие. Вместе они отправятся любоваться красотами Парижа. Именинница на личной странице в Instagram поспешила поблагодарить родных, в том числе и супруга, за исполнение желаний.

«Спасибо всем, кто окружает меня и всегда рядом, когда нужен совет», — высказалась Кристина Черкасова.

В культурной программе семьи Черкасовых есть много мест, где мечтает побывать любой неискушенный турист — Эйфелева башня, Диснейленд, Версаль. День завершится прогулкой по крышам французских домов, катанием по Сене на корабле и романтическим ужином на двоих.

Путешествие в столицу Франции — не единственный подарок, который подарил звездный муж. Как утверждает сам Андрей в Instagram, Париж станет началом их европейского путешествия. Через пару дней пара навестит Лондон. Личные подарки для жены мужчина приберег напоследок и до последнего держит их в секрете.

Кристина и Андрей Черкасовы. Instagram @cherkasov119

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Александра Черно смутила юзеров готическим одеянием.