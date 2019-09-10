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  4. Джанабаева намекнула о причине ухода от Меладзе. Значит, все-таки Брежнева?

Джанабаева намекнула о причине ухода от Меладзе. Значит, все-таки Брежнева?

, 18:06 62

Певица уже год работает с новым продюсером, но рассказала об этом только сейчас.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева поделилась подробностями разлада с Константином Меладзе, передает 7days.ru. Певица ушла от продюсера в феврале 2018-го, но объявила об этом лишь 6 сентября текущего года в Instagram. Изначально артистка умолчала о причинах такого поступка, но вскоре приоткрыла завесу тайны.

В интервью одному из федеральных телеканалов Джанабаева намекнула на конфликт интересов в их деловых отношениях, из-за которого певица не добилась больших успехов в сольной карьере после «ВИА Гра». Судя по всему, композитор был увлечен продвижением супруги — другой экс-участницы коллектива Веры Брежневой. Джанабаевой же продюсер отвел место на вторых ролях и не пополнял ее репертуар новыми песнями.

«Мне стало тесно что-ли… Я чувствовала себя неуверенно и хотела идти своей дорогой», — сказала певица.

По признанию звезды, сотрудничество с бывшим наставником не оправдало ее ожиданий. Тем не менее Альбина Джанабаева — жена Валерия Меладзе — неоднократно выражала уважение к его брату. На их семейных отношениях ситуация не сказалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Альбина Джанабаева пожаловалась на лишние килограммы после отпуска.

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