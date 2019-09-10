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Следователи проверяют версию о замученной до смерти Быстрицкой

, 16:35 133

Великая советская актриса скончалась в конце апреля на 93-м году жизни.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Следственный комитет Москвы начал доследственную проверку в связи с новыми данными об обстоятельствах смерти знаменитой актрисы Элины Быстрицкой 29 апреля этого года.

К правоохранителям обратились близкие знакомые легендарной советской актрисы, которые заявили, что ее семья специально ограничила ее круг общения, не допускала к ней врачей и сменила сиделок.

Якобы Быстрицкую целенаправленно довели до крайней степени истощения, считают знакомые актрисы. У 92-летней женщины за это время обострились тяжелые хронические заболевания, и она скончалась в реанимации частной московской клиники.

Ранее бывшая помощница Быстрицкой Ксения Рубцова заявила, что родная сестра кинозвезды Софья Шегельман морила ее голодом. По словам Рубцовой, перед смертью Быстрицкая весила всего 38 килограммов.

Поистине всенародную известность и любовь Быстрицкой принесла роль Аксиньи в художественном фильме «Тихий Дон», снятом в 1957–1958 годах. Элина Быстрицкая — Народная артистка СССР, лауреат Премии правительства России, ветеран Великой Отечественной войны. В фильмографии Быстрицкой множество известных ролей, а также роли в театре.

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