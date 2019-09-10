Дональд Трамп уволил Джона Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter во вторник, 10 сентября.

«Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации. И поэтому я попросил Джона об его отставке, которая была дана мне сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я буду называть нового советника по национальной безопасности», — заявил Трамп.

В комментариях большинство поддержало американского президента. Политический сатирик и режиссер Джереми Ньюбергер пошутил:

«Что это были за услуги? Кричать через усы?» — написал он, добавив, что Трамп уволил неудачника.

Некоторые припомнили главе государства, что он часто называл Болтона Майклом, многие согласились, что уже устали от бесчисленных войн поддерживаемых этим «военным ястребом». Другие же поблагодарили Трампа и назвали его действия смелым и героическим поступком.