  1. Пятый канал
  4. Дональд Трамп уволил Джона Болтона

Дональд Трамп уволил Джона Болтона

, 19:12 66

Президент США заявил, что категорически не согласен со многими из его предложений и попросил его об отставке.

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut

Президент США Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter во вторник, 10 сентября.

«Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации. И поэтому я попросил Джона об его отставке, которая была дана мне сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я буду называть нового советника по национальной безопасности», — заявил Трамп.

В комментариях большинство поддержало американского президента. Политический сатирик и режиссер Джереми Ньюбергер пошутил:

«Что это были за услуги? Кричать через усы?» — написал он, добавив, что Трамп уволил неудачника.

Некоторые припомнили главе государства, что он часто называл Болтона Майклом, многие согласились, что уже устали от бесчисленных войн поддерживаемых этим «военным ястребом». Другие же поблагодарили Трампа и назвали его действия смелым и героическим поступком.

Читайте также

+25° Днём +26°
Ночью +14°
65.44
-0.13 72.30
-0.03
Самые везучие: какие знаки зодиака находятся под охраной высших сил

Последние новости

20:10
«Шикарная!»: Подписчики пришли в восторг от загорающей в бикини Гагариной
20:03
Спасшего тонущего мужчину во время шторма морпеха наградят
19:53
Константин Хабенский рассказал о проблемах и плюсах кинематографа в России
19:45
На день рождения Андрей Черкасов увез жену в Париж
19:39
Москвича шокировала реклама о продаже ребенка
19:35
Любители иммерсивных шоу все чаще становятся жертвами мошенников

Сейчас читают

Самые везучие: какие знаки зодиака находятся под охраной высших сил
Следователи проверяют версию о замученной до смерти Быстрицкой
Женщина с двумя детьми пропала в Ленобласти

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев