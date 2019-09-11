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Комиссия УЕФА довольна стадионом в Петербурге — будущей ареной для матчей на Евро-2020

, 9:57 Эфирная новость 5

В Северную столицу прибыла беспрецедентная по численности комиссия — 80 человек организаторов ЧЕ-2020.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

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В Санкт-Петербург приехала комиссия УЕФА, которая должна дать окончательное разрешение на проведение в Северной столице России матчей Чемпионата Европы в 2020 году. Петербургский стадион — единственный из всех в России, который был отобран для соревнований.

Всего матчи состоятся на 12 стадионах в 12 странах Европы. Пока комиссия только положительно отзывается о российской площадке, и это понятно, ведь Петербург еще недавно прошел испытание чемпионатом мира. О подготовке к Евро-2020 репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Артура Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около миллиона человек хотят посмотреть матчи Евро-2020 в Петербурге.

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