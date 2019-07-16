Видео: Около миллиона человек хотят посмотреть матчи Евро-2020 в Петербурге

, 5:59 Эфирная новость 35

Закончился первый этап продаж билетов на чемпионат Европы-2020, стартовавший 12 июня.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Демьянчук, Пятый канал

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 20

Миллионы россиян замерли в ожидании — кому достанутся билеты на Евро-2020, матчи пройдут следующим летом, в том числе четыре игры в Петербурге. УЕФА проанализировал заявки от болельщиков, оказалось, россияне — самые патриотичные — 81% заявок на билеты в Петербурге — от сограждан.

И это при том, что играют не наши, а другая группа, где, Украина, Сербия, Литва, Португалия и Люксембург. Билеты будут подороже, чем чемпионата мира. Места третьей категории — за воротами самые дешевые, по 50 евро, или 3 500 по нынешнему курсу, на виражах — по 125 евро или примерно 8 800 рублей, на центральных трибунах — по 185 евро или 13 тысяч рублей. Четвертьфинал подороже — от 5000 до 15000 рублей. На билеты первой волны, 1,5 миллиона билетов, подано рекордное количество заявок 19,3 миллиона из 213 стран мира, то есть по 13 желающих на одно место в среднем.

На финал, на стадионе Уэмбли — давка, 44 к 1. Это первый в истории чемпионат с таким размахом — матчи пройдут в 12 городах 12 стран — ближайшие к нам арены — в том же Лондоне, Амстердаме, Риме, Будапеште, Баку. До конца этой недели счастливчиков определит лотерея, вторая волна и третья волны продаж будут, но не такие массовые.

Петербургу на Евро-2020 пригодится опыт чемпионата мира 2018, первый домашний мундиаль завершился ровно год назад, 15 июля, победой французов над нашими обидчиками хорватами и грандиозным салютом в Лужниках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские футболисты обыграли команду легенд УЕФА в товарищеском матче.

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Чемпионат Европы по футболу 2020 20
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