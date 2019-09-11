Дмитрий Тарасов пытается втридорога продать особняк за счет имени Ольги Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов пытается продать особняк за счет пиара на имени своей бывшей супруги — поющей телеведущей Ольги Бузовой. Об этом рассказал риелтор, который занимается продажей «семейного гнездышка» бывших супругов.

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По словам специалиста, в последний год Тарасов вложил внушительные средства в дом, и теперь хочет компенсировать свои затраты. При этом сумму за недвижимость футболист просит совсем нескромную — 250 миллионов рублей. Такую стоимость, судя по всему, спортсмен оправдывает собственным именем и именем бывшей супруги Ольги Бузовой — в объявлении о продаже дома именно на это делается упор.

«Предлагаем дом Дмитрия Тарасова. Да, вы не ошиблись, того самого футболиста и бывшего мужа Ольги Бузовой», — говорится в нем.

При этом специалисты уверены: Тарасов существенно завышает стоимость дома. В этом же районе дома стоят в пределах 150 миллионов рублей. При этом землю для строительства дома Тарасов получил со скидкой, которую сумела выбить Бузова, отмечает Teleprogramma.pro. Также поющая телеведущая потратила большие деньги на строительство дома — например, порядка пяти миллионов ушло на плитку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вторая супруга Дмитрия Тарасова — модель Анастасия Костенко — мучается от токсикоза во время второй беременности.