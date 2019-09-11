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  4. Видео: В православной церкви в Чикаго заплакала икона Богоматери

Видео: В православной церкви в Чикаго заплакала икона Богоматери

, 13:53 Видео 71

Прихожане надеются, что это чудо спасет храм от банкротства и продажи.

Фото, видео: Stacey Wescott / Chicago Tribune, YouTube / ABC 7 Chicago

В греческой православной церкви Святой Троицы в Чикаго заплакала икона Богоматери. Как сообщает американский телеканал ABC7, рано утром в воскресенье, 8 сентября, смотритель храма с удивлением обнаружила, что из глаз Девы Марии на одной из икон струятся потоки слез — на лике остались два следа от маслянистой жидкости.

«Я не могу объяснить, почему она плачет, но я знаю, что мы, люди, обычно плачем по двум причинам: либо от радости, либо от грусти», — сказал настоятель храма отец Ник Джонас Джонас.

Экстраординарное событие случилось в тот момент, когда церкви стали грозить банкротство и продажа — дело слушается сейчас в суде. Возможно, приходу придется искать новый дом. Поэтому верующие увидели в происходящем божье благословение.

В прошлом году сохранить церковь Святой Троицы удалось благодаря щедрому пожертвованию анонимного благотворителя. Однако проблема с деньгами возникла вновь. Общине нужно собрать около миллиона долларов. И пока официальные лица расследуют чудесное явление, некоторые верующие предлагают помощь и говорят, что готовы заложить для этого свои дома.

Церковь Святой Троицы в Чикаго — самый старый греческий православный храм на Среднем Западе, ему более 100 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как церковь Богоявления в Чикаго после закрытия превратили в спортзал с баскетбольным кортом и тренажерным залом.

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