Стала известна причина смерти российского военного в Армении

Стала известна предположительная причина смерти российского военнослужащего 102-й российской базы, тело которого было обнаружено в одной из квартир Гюмри утром во вторник, 10 сентября. Ранее сообщалось, что на теле 23-летнего мужчины были обнаружены порезы, однако, согласно данным командования Южного военного округа, признаков насильственной смерти выявлено не было, пишет ТАСС.

По предварительной версии, военный скончался из-за остановки сердца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет Армении изучает обстоятельства гибели военнослужащего, найденного мертвым в Гюмри. По данному факту возбуждено уголовное дело.