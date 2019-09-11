В Армении нашли тело российского военного с порезами

Следственный комитет Армении изучает обстоятельства гибели военнослужащего 102-й российской базы. Тело 23-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено во вторник, 10 сентября, в одной из квартир города Гюмри. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК, на теле пострадавшего были обнаружены порезы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Причина смерти погибшего будет установлена после завершения судебно-медицинской экспертизы, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Армении Наиру Арутюнян.

102-я российская военная база несет боевое дежурство в рамках объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ. Срок действия договора о ее размещении между Россией и Арменией был продлен до 2044 года.

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