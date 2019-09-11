  1. Пятый канал
  4. «Наслаждаюсь свободой»: Обнаженная Анфиса Чехова оседлала коня

«Наслаждаюсь свободой»: Обнаженная Анфиса Чехова оседлала коня

, 20:26 Фото 100

Телеведущая опубликовала откровенное фото в своем Instagram-аккаунте.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова любит демонстрировать свою фигуру подписчикам в Instagram, публикуя откровенные фото в бикини. Однако в этот раз светская львица решила сразить поклонников наповал. Селебрити выложила снимок, где она абсолютно голая позирует на коне.

Фотографию ведущая сопроводила стихотворением собственного сочинения эротического содержания. В конце Анфиса Чехова отметила, что это самые откровенные ее строчки и самое откровенное фото.

Игра на раздевание: Королева опубликовала «компромат» на российских звезд

Instagram @achekhova

По словам ведущей, она наслаждается свободой, пока не замужем. А иначе в будущем супруг может запретить ей публиковать такие горячие снимки.

«Поэтому, пока я наслаждаюсь Свободой, вы можете наслаждаться моими обнаженными картинками. Кто знает, какая из них будет последней», — написала телеведущая.

Мужчины восхитились снимком Анфисой Чеховой, а вот женщины не поняли, как можно голой сидеть на коне, ведь «не гигиенично же».

«Я все-таки надеюсь, что на вас были нюдовые трули, ибо голой юлозить по коню как-то не гигиенично», — высказалась одна из подписчиц.

Ранее Анфиса Чехова рассказала о пополнении. Телеведущая представила подписчикам в Instagram нового члена семьи.

Читайте также

+20° Днём +22°
Ночью +15°
65.43
-0.01 72.22
-0.08
Гороскоп на 11 сентября: примите потоки космических сил, Рыбы!

Последние новости

20:40
Беглов заявил о планах принимать более 12 млн туристов в Петербурге в год
20:26
«Наслаждаюсь свободой»: Обнаженная Анфиса Чехова оседлала коня
20:12
Видео момента ДТП, в котором едва не погиб звезда «Улиц разбитых фонарей»
20:10
Кровавая драма: Муж едва не убил жену на глазах у детей в квартире Петербурга
19:59
Игра на раздевание: Королева опубликовала «компромат» на российских звезд
19:51
«Нет времени умирать»: жители Италии в восторге от съемок «Бондианы»

Сейчас читают

Первым городом с четырехдневной рабочей неделей может стать Петербург
Юлия Высоцкая рассказала о состоянии дочери после автокатастрофы
«Превращает жизнь мужчины в ад» — Сябитова о свадьбе Собчак с Богомоловым

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев