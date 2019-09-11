«Наслаждаюсь свободой»: Обнаженная Анфиса Чехова оседлала коня

Телеведущая Анфиса Чехова любит демонстрировать свою фигуру подписчикам в Instagram, публикуя откровенные фото в бикини. Однако в этот раз светская львица решила сразить поклонников наповал. Селебрити выложила снимок, где она абсолютно голая позирует на коне.

Фотографию ведущая сопроводила стихотворением собственного сочинения эротического содержания. В конце Анфиса Чехова отметила, что это самые откровенные ее строчки и самое откровенное фото.

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Instagram @achekhova

По словам ведущей, она наслаждается свободой, пока не замужем. А иначе в будущем супруг может запретить ей публиковать такие горячие снимки.

«Поэтому, пока я наслаждаюсь Свободой, вы можете наслаждаться моими обнаженными картинками. Кто знает, какая из них будет последней», — написала телеведущая.

Мужчины восхитились снимком Анфисой Чеховой, а вот женщины не поняли, как можно голой сидеть на коне, ведь «не гигиенично же».

«Я все-таки надеюсь, что на вас были нюдовые трули, ибо голой юлозить по коню как-то не гигиенично», — высказалась одна из подписчиц.

Ранее Анфиса Чехова рассказала о пополнении. Телеведущая представила подписчикам в Instagram нового члена семьи.