«Прелесть!» Анфиса Чехова рассказала о пополнении в семье

Телеведущая Анфиса Чехова представила подписчикам в Instagram нового члена семьи. Светская львица опубликовала фотографию, на котором она запечатлена с семилетним сыном Соломоном и маленьким серым бульдогом.

«Знакомьтесь, наш новый член семьи. Французская бульдожка. Девочка. Все-таки на этой породе я решила остановиться. Всегда их любила и хотела», — написала Анфиса.

«Лечить надо!» Фанаты Билана в панике из-за его нестабильного состояния

Instagram @achekhova

По словам ведущей, она собиралась заводить питомца, когда приобретет собственный дом, но ради сына решила завести собаку в квартире. В конце Чехова спросила у фолловеров, как назвать бульдожку.

Подписчики поддержали решение кумира и предложили свои варианты имени для питомца.

«Какая хорошенькая девочка»;

«Прелесть!»

«Обожаю эту породу собак! А вы уже знаете, как они мило „хрюкают“?» — оставили комментарии фолловеры.

Среди возможных вариантов именования питомца оказались Грейс, Эльза, Фифа, Юмка, Жозефина, Фасолька и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова в сексапильном белье позирует на фоне «Москва-Сити».