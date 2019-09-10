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«Прелесть!» Анфиса Чехова рассказала о пополнении в семье

, 14:58 Фото 107

Телеведущая опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию с питомцем.

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Фото, видео: Instagram @achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова представила подписчикам в Instagram нового члена семьи. Светская львица опубликовала фотографию, на котором она запечатлена с семилетним сыном Соломоном и маленьким серым бульдогом.

«Знакомьтесь, наш новый член семьи. Французская бульдожка. Девочка. Все-таки на этой породе я решила остановиться. Всегда их любила и хотела», — написала Анфиса.

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Instagram @achekhova

По словам ведущей, она собиралась заводить питомца, когда приобретет собственный дом, но ради сына решила завести собаку в квартире. В конце Чехова спросила у фолловеров, как назвать бульдожку.

Подписчики поддержали решение кумира и предложили свои варианты имени для питомца.

«Какая хорошенькая девочка»;

«Прелесть!»

«Обожаю эту породу собак! А вы уже знаете, как они мило „хрюкают“?» — оставили комментарии фолловеры.

Среди возможных вариантов именования питомца оказались Грейс, Эльза, Фифа, Юмка, Жозефина, Фасолька и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова в сексапильном белье позирует на фоне «Москва-Сити».

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«Прелесть!» Анфиса Чехова рассказала о пополнении в семье

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