Бойфренд Анны Седоковой бросил ради нее супругу и сына

Известная российская певица Анна Седокова встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тимма. Недавно законная супруга 27-летнего спортсмена публично заявила об измене и недостойном поведении ее мужа после разрыва. Об этом сообщает DELFI.

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«Полгода назад ты стал мне изменять. Разве эта потаскуха с тремя детьми от трех разных мужчин стоит того? Известно ли тебе, что на данный момент ты ― не единственный ее мужчина? Я тебя любила всем сердцем, подарила тебе ребенка, прощала за все плохое, что ты творил, и это то, что я заслужила? После девяти прекрасных лет, проведенных вместе? » — написала отчаявшаяся женщина в своем Instagram.

Instagram @janis.timma

Также супруга нынешнего возлюбленного Анны Седоковой рассказала подписчикам о том, что он заблокировал все кредитные карты и просит ее съехать из его квартиры вместе с ребенком. Однако позже брошеная женщина удалила душераздирающий, эмоциональный пост.

Янис Тимма потребовал развода и подтвердил роман с Анной Седоковой. Однако, по словам баскетболиста, он не прекратит общение со своим ребенком.

«Подтверждение. Более полугода назад я расстался с матерью моего сына и начал новую главу в моей жизни. Сегодня я начал новый этап, где самое важное для меня — забота о моем дорогом сыне Кристиане!» — заявил баскетболист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты, восхищенные формами Анны Седоковой, сравнили ее с порнозвездой.