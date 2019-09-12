Бойфренд Анны Седоковой бросил ради нее супругу и сына

Известная российская певица Анна Седокова встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тимма. Недавно законная супруга 27-летнего спортсмена публично заявила об измене и недостойном поведении ее мужа после разрыва. Об этом сообщает DELFI.
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Также супруга нынешнего возлюбленного Анны Седоковой рассказала подписчикам о том, что он заблокировал все кредитные карты и просит ее съехать из его квартиры вместе с ребенком. Однако позже брошеная женщина удалила душераздирающий, эмоциональный пост.
Янис Тимма потребовал развода и подтвердил роман с Анной Седоковой. Однако, по словам баскетболиста, он не прекратит общение со своим ребенком.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты, восхищенные формами Анны Седоковой, сравнили ее с порнозвездой.