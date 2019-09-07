Фанаты, восхищенные формами Седоковой, сравнили ее с порнозвездой

Экс-участница группы «ВИА-Гра» вновь заставила поклонников говорить о своих пышных формах. Певица опубликовала в своем Instagram селфи в шикарном платье с вырезом до талии, практически не скрывающем ее грудь. Одновременно в сторис появилось видео, дающее более полное представление и о наряде, и о фигуре артистки.
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Снимок звезда сопроводила длинным стихотворением Ирины Самариной о нелегкой женской доле, но не оно привлекло внимание подписчиков Седоковой. Причем мнения комментаторов разделились на диаметрально противоположные.
«Уфффффф, какая сладкая тигрица».
«Мечта любого мужчины».
«Дойки огонь!».
«Порнозвезда!», — восхищаются фанаты.
Однако, как отмечает URA.RU, некоторым показалось, что артистка несколько перестаралась с косметическими процедурами. Недоброжелатели считают, что Седокова слишком сильно увеличила губы, и ей это не идет.
«Можно понять, когда страшилище хочет сделать себя красивее, но когда красавица себя уродует — понять невозможно!» - приводит издание одно из мнений.
Ранее, как писал 5-tv.ru Анна Седокова призналась, что в школе была изгоем и считала себя уродиной.