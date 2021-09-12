Александров день: что можно и нельзя делать 12 сентября

Православная церковь 12 сентября, чтит память Александра Невского, причисленного к лику святых. Князь известен не только как победитель сражений на Неве и на Чудском озере, но и как настоящий благодетель.

История праздника

12 сентября 1724 года его мощи были торжественно перенесены из Владимира в Санкт-Петербург, где их поместили в Свято-Троицком монастыре, возведенном на месте победы русских воинов. Впоследствии День памяти святителя Александра приурочили к этому событию.

В народе Александра также называли Сытником, поскольку 12 сентября после строгого однодневного поста снова наступало время пышных застолий.

12 сентября православная церковь также празднует день обретения святых мощей благоверного и преподобного Даниила — сына Александра Невского. Ему молятся о защите, он помогает от нападений и позволяет избавиться от ссор в семье. Кроме того, христиане верят, что святой может исцелить от многочисленных болезней и вернуть здоровье.

Что можно делать 12 сентября

В народе в день Александра Сытника устраивали пышные застолья, пекли пироги, караваи, готовить любимые блюда и угощали ими гостей.

12 сентября также было принято вязать и собираться большими компаниями. Этот день лучше других подходит для душевных посиделок в кругу друзей и рассказов о самом сокровенном, пишет «Утро.ру».

Супружеские пары, мечтавшие о рождении мальчика, на праздник молились святому с просьбой исполнить их желание. Православные христиане верили, что святой откликнется на их просьбу и подарит долгожданного наследника.

Что нельзя делать 12 сентября

В Александров день запрещено сплетничать, клеветать и ругаться. Согласно поверью, те, кто нарушит запрет, рискуют навести на себя беду.

Также 12 сентября не рекомендуется обижаться и ревновать. Все негативные эмоции могут отразиться на будущем человека. Поэтому в день Сытника желательно забыть все плохое и настроиться на позитив.

На праздник также запрещается покупать новые вещи. Считается, что все покупки, совершенные в этот день, будут неудачными. Техника с большой вероятностью сломается, одежда порвется, а обувь испортится, поэтому лучше приберечь деньги и отправиться в магазин на следующий день.

Народные приметы

Если в лесу много рябины, осень будет дождливой.

Если пчелы начали запечатывать улей, зима придет рано.

Если птицы высоко в небе кружат и не улетают, то осень будет теплой и сухой.

Если на растениях видна паутина, осень будет теплой.

Именины

День Ангела в этот день отмечают люди с такими именами как Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан и Федор.

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