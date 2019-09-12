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  4. Леонид Якубович вернулся из Черногории в инвалидном кресле

Леонид Якубович вернулся из Черногории в инвалидном кресле

, 5:44 Эксклюзивное интервью 54

Телеведущий получил травму ноги в бассейне.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

Леонид Якубович получил травму колена во время отдыха в Черногории. Вернувшись на родину, в аэропорту 74-летний телеведущий передвигался на инвалидном кресле. Состояние здоровья знаменитости прокомментировал его помощник Анатолий Борисович.

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«Уже не надо переживать. Мы тоже переживали. Не было возможности делать рентген, поэтому мы вывезли его к самолету на каталке, боялись, что там перелом. Ночью тут же повезли, сделали рентген, там сильный ушиб просто. Через 10 дней будем сниматься. Не волнуйтесь, все нормально, как у всех людей», — рассказал представитель Якубовича.

Телеведущий повредил ногу, когда выходил из бассейна. Леонид Якубович ударился коленом, и оно сильно распухло. Рентген знаменитости смогли сделать только по прибытии в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леонид Якубович поведал об отношении к хейтерам и плохому настроению.

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