Леонид Якубович вернулся из Черногории в инвалидном кресле

Леонид Якубович получил травму колена во время отдыха в Черногории. Вернувшись на родину, в аэропорту 74-летний телеведущий передвигался на инвалидном кресле. Состояние здоровья знаменитости прокомментировал его помощник Анатолий Борисович.
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Телеведущий повредил ногу, когда выходил из бассейна. Леонид Якубович ударился коленом, и оно сильно распухло. Рентген знаменитости смогли сделать только по прибытии в Москву.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леонид Якубович поведал об отношении к хейтерам и плохому настроению.