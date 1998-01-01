Леонид Якубович: «За пять лет меня хоронили 400 раз!»

«Я умер давно!» — такими словами Леонид Якубович встречает журналистов программы Пятого канала «Светская Хроника». А дальше поясняет — таблоиды регулярно публикуют о нем некрологи, чем только смешат легендарного телеведущего. Народный артист России с присущим ему сарказмом впервые отвечает злопыхателям.

— Кстати, печально, что вы пришли без цветов — это свинство. Я на вас обиделся. Вы читаете интернет? Что вы пришли? Ну как? В течение пяти последних лет раз 400 написали, что я умер. И вы пришли без цветов, хорошо ли это? Хоть бы две гвоздики принесла. Я же умер давно.

Успех Якубовича не дает покоя многим. Почти 30 лет у его шоу рекордно высокие рейтинги, миллионы российских семей собираются у экранов, чтобы вновь увидеть Леонида Аркадьевича. А сами участники приходят на программу, как водится, не с пустыми руками. А что потом происходит с этими дарами — знают не все. Видео, на котором коллектив программы угощает зрителей студии, наделало много шума в интернете.

— И я счастлив, потому что все, что приносят, самое вкусное, после записи вся студия собирается вокруг барабана, пропустив вперед детей, и замечательно! Как, они же в гости... русская традиция, ну как не накормить?! Если здесь лежит еда, напитки, все. Куда это девать?

За плечами Леонида Аркадьевича роли в нескольких десятках фильмов, повести, стихи, сценарии — Якубович пишет каждый день. Он не только известный телеведущий, но и драматический артист, литератор и летчик!

— Человек в бабочке это не я. Это другой. Меня это не касается. У меня есть несколько мест, где меня никто не может обидеть, обмануть, унизить и вообще, где мне комфортно до крайности. В кабине, либо в пилотской кабине, либо в автомобиле. Стол. Ночь. Плита, кухня. Дочь, сын, внучка, сцена.

В интернете ходит миф, что Леонид Аркадьевич забирает домой все сувениры, которые приносят гости капитал-шоу. Якубович отвечает: в его квартире нет ни одного подарка от героев «Поля чудес». Лепнина на стенах, эксклюзивная мебель, кубки, медали, библиотека — все это либо перешло ведущему по наследству от отца, либо подарено друзьями.

— Когда мне совсем худо делается, я беру вот это. Сажусь вот сюда. Беру на коленочки. Это ручечка с МИ-8. Я имею представление, как управлять МИ-8. Инструкция по управлению экипажа вертолета МИ-2 лежит у меня на столе. Вот мое удостоверение пилота.

Страсть к самолетам артист испытывает с детства. Вкусная и здоровая еда — тоже давнее увлечение. Скоро ведущий планирует запустить свое кулинарное ток-шоу, поэтому сейчас много времени уделяет изучению старинных рецептов изысканных блюд.

— Я стою у плиты лет 60! Я очень это люблю. Я буду говорить с замечательными поварами, дальше будем говорить о коллекционировании и, естественно, о небе.

Леонид Якубович рассказывает: он готов к переменам, но только не в имидже. Его фирменные усы будут всегда с ним, чтобы не случилось. Много лет назад артист сбрил их, после чего чувствовал себя крайне некомфортно.

— И потом, наверно, где-то месяц, я ходил, такое ощущение, что я голый хожу. Потом наконец я взял и чернилами усики пририсовал, пока они не выросли обратно. С этих пор нет, я не сбрею. Если это, конечно, не будет роль. Ну, пожалуй. Дело в том, что я не имею на это право.

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Леонид Аркадьевич признается: всю жизнь он пытался хотя бы немного походить на своего отца. Аркадий Соломонович был начальником конструкторского бюро, участником Великой Отечественной войны. Именно он привил сыну уважение к одной из самых сложных профессий — защищать Родину.

— Я много раз видел людей, для которых понятие «офицерская честь»... ребята из Группы «Альфа», учитель мой великий, Николай Федорович Гаврилов, герой России. Те, кто в бою, и там совсем какое-то было. Вот офицер, вот солдат и даже высокого ранга. И так прислушаешься, они вроде как на ты, да, но вроде и на вы. Потому что у тебя спина должна быть прикрыта. Они это прекрасно понимают. Здесь свои, там чужие. Но здесь свои.

Леонид Якубович спит по четыре–пять часов в сутки. В остальное время работает, читает, пишет повести, сценарии и занимается спортом. Недавно освоил большой теннис, три раза в неделю ходит на фитнес и придерживается правильного питания. А главное его желание — еще пожить.

— Мне бы еще десять лет нужно. Больше у меня никакой мечты нет. Мне надо. Дочь окончит институт. Поступит в магистратуру. Окончит магистратуру, я ее устрою на работу. Внучка окончит академию. Магистратура, ну лет десять. Больше ничего не надо, все.

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