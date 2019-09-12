Довольно часто после стирки вещей в машинке-автомат возникает ситуация, когда шнурок выпадает из отверстия. 5-tv.ru расскажет, как быстро и просто можно вставить шнурок из капюшона толстовки обратно с помощью коктейльной трубочки.

Для начала пропускаем шнурок через трубочку так, чтобы его концы свисали с двух сторон. Полученную «конструкцию» продеваем по краю капюшона. Вынимаем шнурок, трубочку и радуемся тому, что толстовку снова можно носить.

Подобный способ можно использовать и при возникновении неприятной ситуации, в которой из штанов «выползает» резинка.

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