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Лайфхак: Как вставить шнурок в капюшон толстовки — видео

, 7:04 Видео 18

Простой способ может существенно облегчить повседневную жизнь.

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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru

Довольно часто после стирки вещей в машинке-автомат возникает ситуация, когда шнурок выпадает из отверстия. 5-tv.ru расскажет, как быстро и просто можно вставить шнурок из капюшона толстовки обратно с помощью коктейльной трубочки.

Для начала пропускаем шнурок через трубочку так, чтобы его концы свисали с двух сторон. Полученную «конструкцию» продеваем по краю капюшона. Вынимаем шнурок, трубочку и радуемся тому, что толстовку снова можно носить.

Подобный способ можно использовать и при возникновении неприятной ситуации, в которой из штанов «выползает» резинка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как освободить место на рабочем столе, не потратив ни копейки.

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