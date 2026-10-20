Увольнение — не выход: как победить рабочий стресс

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 28 0

Короткие паузы помогают «перезагрузиться» в течение дня, но для устранения сильного напряжения необходимы более действенные меры.

Что делать если ты нервничаешь на работе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Экономист Шедько: рабочий стресс лечится честным разговором с руководителем

Справляться с рабочим напряжением помогают не только отдых и прогулки, но и честный разговор с руководителем о нагрузке и приоритетах — советами с порталом Газета.ру поделился экономист Юрий Шедько.

По словам эксперта, когда стресс рождается из невыполнимых дедлайнов или противоречивых поручений, паузы и прогулки лишь снимают симптомы, но не лечат причину — нужен разговор об организации работы. Беседа с начальником помогает выстроить очередь из задач и понять, что реально требует внимания в первую очередь. Важно, отмечает Шедько, отличать производственную необходимость от привычки держать телефон наготове круглосуточно. А если ситуацию изменить не в силах — остается либо менять работодателя, либо сбрасывать нагрузку и учиться беречь себя в тех условиях, что остались.

В течение дня спасают короткие паузы: пройтись, размяться, на минуту отвести глаза от монитора. После умственной работы мозг быстрее переключится на прогулку, легкую зарядку или любое занятие, не имеющее отношения к работе.

Психологам известно: человеку легче, когда есть хоть какой-то контроль над ситуацией, поэтому эксперт советует самому выстраивать порядок поручений, обустраивать рабочее место и планировать утро. Поддержат и близкие, и дневник, куда можно выгружать переживания.

Однако, предостерегает Шедько, личные приемы — не замена решению постоянных организационных проблем. ВОЗ напоминает работодателям: риски, связанные с перегрузом и условиями труда, должны устранять они, а не сотрудники. Если напряжение не отпускает после отдыха, бьет по самочувствию и мешает жить — самое время идти к специалисту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что такое «воскресный стресс» и как его избежать.

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