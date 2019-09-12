Сорванный концерт Билана обошелся бюджету Самары почти в три миллиона рублей

Выступление Димы Билана 8 сентября на Дне города стоило бюджету Самары 2,74 миллиона рублей. У чиновников, судя по всему, вопросов к нетрезвому исполнителю не возникло. Такой вывод следует из акта о проведении концерта, опубликованного на сайте госзакупок.

«Деньги в мужчине не основное»: Собчак откровенно рассказала о пути к Богомолову

Информация о проведении закупки на организацию концерта Димы Билана в рамках празднования Дня города Самары была опубликована на сайте 12 сентября, через четыре дня после выступления артиста.

Как следует из документов, у чиновников, в отличие от зрителей, претензий к певцу нет. Акт о выполнении обязательств по договору подписан 8 сентября 2019 года Димой Биланом и директором самарского «Агентства по проведения социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта» Михаилом Килиным.

«Услуги оказаны в полном объеме, своевременно и надлежащим образом», — говорится в документе.

За выступление артисту перечислили на расчетный счет указанную сумму.

Скандал с Биланом разгорелся после его выступления на Дне города в Самаре. Певец был пьян и вел себя неадекватно. Артист публично извинился за свой концерт и пообещал снова выйти на сцену перед самарскими фанатами.

zakupki.gov.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Лоза придумал наказание для Билана за «пьяный» концерт.