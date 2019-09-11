«Прости меня, Самара»: Когда Билан повторно выступит перед жителями города

Известный российский поп-исполнитель Дима Билан намерен повторно выступить перед жителями Самары после разгоревшегося скандала. Сейчас решается вопрос о дате концерта. Предварительно, его предлагается провести 28 сентября на площади Куйбышева. Об этом на своей странице в Twitter сообщил депутат Госдумы РФ по 158-му самарскому округу Александр Хинштейн. Свой пост он сопроводил проектом афиши выступления под названием «Прости меня, Самара!»

С утра уже не раз говорили с @yanarudkovskaya по поводу известной ситуации. И @BilanOfficial, и она очень переживают и искренне хотят заслужить прощение самарцев. Предварительно — предлагают провести концерт 28.09 на пл. Куйбышева. Даже прислали проект афиши: «Прости меня, Самара» pic.twitter.com/V1GDthLbG5 — Александр Хинштейн (@Khinshtein) September 10, 2019

В свою очередь, в администрации Самары предложили провести «искупительный» концерт Билана в Международный женский день 8 марта, пишут РИА Новости. Сейчас этот вопрос обсуждается.

« Была предложена дата 28 сентября, однако у Самары очень насыщенная культурная жизнь, плотный календарь проведения мероприятий на городских пространствах. Наше предложение — провести концерт на площади Куйбышева 8 марта », — заявили в администрации города.

8 сентября в Самаре на Дне города певец исполнил несколько своих знаменитых хитов, однако, вместо восторга, вызвал неодобрение публики. Зрители жаловались, что музыкант вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Разочарованные фанаты даже подписали петицию, адресованную городским властям, с требованием публичных извинений за то, что позвали на праздник Билана.

Артист отреагировал на всеобщую критику и извинился за свой концерт. Он пообещал, что снова выйдет на сцену перед своими поклонниками.

Ране 5-tv.ru сообщал, что Кристина Орбакайте и Алла Пугачева поддержали Диму Билана после скандала в Самаре.