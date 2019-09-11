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«Прости меня, Самара»: Когда Билан повторно выступит перед жителями города

, 16:07 Видео 203

После концерта артиста на Дне города зрители были разочарованы. По мнению публики, певец вел себя неадекватно и вышел на сцену в нетрезвом состоянии. Чтобы искупить свою вину, Билан выступит повторно.

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Фото, видео: Instagram @bilanofficial, 5-tv.ru

Известный российский поп-исполнитель Дима Билан намерен повторно выступить перед жителями Самары после разгоревшегося скандала. Сейчас решается вопрос о дате концерта. Предварительно, его предлагается провести 28 сентября на площади Куйбышева. Об этом на своей странице в Twitter сообщил депутат Госдумы РФ по 158-му самарскому округу Александр Хинштейн. Свой пост он сопроводил проектом афиши выступления под названием «Прости меня, Самара!»

В свою очередь, в администрации Самары предложили провести «искупительный» концерт Билана в Международный женский день 8 марта, пишут РИА Новости. Сейчас этот вопрос обсуждается.

«Была предложена дата 28 сентября, однако у Самары очень насыщенная культурная жизнь, плотный календарь проведения мероприятий на городских пространствах. Наше предложение — провести концерт на площади Куйбышева 8 марта», — заявили в администрации города.

8 сентября в Самаре на Дне города певец исполнил несколько своих знаменитых хитов, однако, вместо восторга, вызвал неодобрение публики. Зрители жаловались, что музыкант вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Разочарованные фанаты даже подписали петицию, адресованную городским властям, с требованием публичных извинений за то, что позвали на праздник Билана.

Артист отреагировал на всеобщую критику и извинился за свой концерт. Он пообещал, что снова выйдет на сцену перед своими поклонниками.

Ране 5-tv.ru сообщал, что Кристина Орбакайте и Алла Пугачева поддержали Диму Билана после скандала в Самаре.

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