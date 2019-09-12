«Деньги в мужчине не основное»: Собчак откровенно рассказала о пути к Богомолову

Телеведущая Ксения Собчак рассказала журналу Tatler о будущем муже Константине Богомолове и их романе. Она призналась, что новый возлюбленный совершенно не похож на ее предыдущих мужчин. Если раньше звезда выбирала партнеров, исполняющих роль отца, то теперь выбрала вдохновляющего ее мужчину, который не указывает, что делать.

Ксения рассказала, что многие воспринимают Богомолова не тем, кем он является на самом деле. Несмотря на репутацию расчетливого циника и дьявольской личности, на самом деле режиссер очень чувствителен и эмоционален. Она подчеркнула, что у них одинаковая энергетика.

Отношения пары развивались в один из самых сложных периодов жизни Собчак. Она призналась, что в начале романа старалась контролировать свои чувства, чем только ухудшала ситуацию. В конце концов, телеведущая призналась мужу Максиму Виторгану, что влюблена в другого мужчину.

Одним из важнейших заявлений Ксении стала реплика, что больше ее не беспокоит материальное положение возлюбленного.

«Решение, что деньги в мужчине не основное, — моя главная победа над собой», — рассказывает она Tatler.

Сам Богомолов весьма лаконично прокомментировал свои отношения с Собчак:

«Я люблю этого человека, и для меня отношения с ней предельно серьезны. Все остальное обсуждать не имеет смысла».

Как сообщал 5-tv.ru, Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак. Знакомая режиссера рассказала, что он выглядит очень счастливым и воодушевленным.