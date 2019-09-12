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«Есть события, о которых забывать нельзя»: Путин призвал беречь память о боях в Ботлихе

, 21:14 Эфирная новость 25

20 лет назад жители района первыми в Дагестане встали на пути банд международных террористов.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

«Есть события, о которых забывать нельзя» — это слова Владимира Путина на встрече с ополченцами, которые 20 лет назад первыми в Дагестане встали на пути банд международных террористов.

Боевики рассчитывали что местное население их поддержит, но дагестанцы дали жесткий отпор. Это было началом второй чеченской кампании, это было началом искоренения банд-подполья. Процесса долгого и сложного.

Атаки террористов сдерживали до тех пор, пока не подошли основные силы российской армии. И уже вместе с военными начали очищать свою землю от бандитов.

Символично, что сегодня, Владимир Путин выполнил, данное ополченцам 20 лет назад обещание, поднять с ними тост — после победы. С подробностями Вадим Хуланхов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал о том, каким должен быть президент России.

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