«Есть события, о которых забывать нельзя»: Путин призвал беречь память о боях в Ботлихе

«Есть события, о которых забывать нельзя» — это слова Владимира Путина на встрече с ополченцами, которые 20 лет назад первыми в Дагестане встали на пути банд международных террористов.

Боевики рассчитывали что местное население их поддержит, но дагестанцы дали жесткий отпор. Это было началом второй чеченской кампании, это было началом искоренения банд-подполья. Процесса долгого и сложного.

Атаки террористов сдерживали до тех пор, пока не подошли основные силы российской армии. И уже вместе с военными начали очищать свою землю от бандитов.



Символично, что сегодня, Владимир Путин выполнил, данное ополченцам 20 лет назад обещание, поднять с ними тост — после победы. С подробностями Вадим Хуланхов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал о том, каким должен быть президент России.