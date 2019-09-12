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Путин заявил, что слюнтяй не может быть главой государства

, 17:17 Видео 90

Президент России подчеркнул, что силу и мужество главе государства дают именно граждане.

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Фото, видео: ТАСС / Алексей Никольский, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 12 сентября, в ходе мероприятий, посвященных годовщине отражения атаки боевиков на Дагестан, встретился с жителями села Ботлих.

Глава российского государства в рамках общения с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях против незаконных бандформирований в августе–сентябре 1999 года, выразил им благодарность, отметив их мужество и доброту.

Один из местных жителей, в ответ, подчеркнул, что в Дагестане гордятся лидером страны. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что при таких гражданах главой государства «не может быть какой-то слюнтяй».

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется, это по-другому невозможно», — заявил Владимир Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что силы и мужество президенту страны дают именно граждане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выпил вместе с ополченцами в Ботлихе, как и обещал 20 лет назад.

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