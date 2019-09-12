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Автодилеры в РФ опасаются банкротства из-за поправок в «Закон о защите прав потребителей»

, 21:57 Эфирная новость 37

В Госдуме предлагают повысить штрафы за отказ добровольно возмещать ущерб за некачественный товар.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Hennessy, 5-tv.ru

Российские автодилеры бьют тревогу, предрекают банкротства и волну потребительского экстремизма. Их испугали поправки в «Закон о защите прав потребителей», которые готовятся рассмотреть в Думе. Они резко повысят штрафы за отказ добровольно возместить ущерб за некачественный товар.

Сейчас продавцам выгодно тянуть с выплатами в надежде, что покупателю надоест и он отступится. Поправки касаются вообще-то всех продавцов и производителей товаров, но автодилеры встревожились первыми. Почему и как защитить свои права, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России могут отменить транспортный налог. В Госдуме РФ предложили отменить транспортный налог и компенсировать эти доходы в акцизах на топливо.

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