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Еще девять: первый боец отозвался на предложение Емельяненко «вынести десятерых»

, 14:14 Видео 44

Александр Емельяненко предложил устроить еще десять поединков в день боя с Михаилом Кокляевым.

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Фото, видео: ТАСС / Погожев Александр, Instagram @stdrakon, @alexemelyanenko

В понедельник, 9 сентября, Александр Емельяненко предложил Михаилу Кокляеву, с которым он недавно подписал контракт на бой, привести в день поединка еще десять спортсменов, которые «таскают самолеты и передвигают поезда». Боец смешанных единоборств пообещал, что будет «выносить их». На предложение Емельяненко отозвался первый кандидат — томский штангист и тяжелоатлет Павел Дружинин.

Спортсмен записал видеообращение, которое опубликовал на своей странице в Instagram. В ролике Дружинин призвал всех так называемых стронгменов России присоединиться к флешмобу, который он назвал «Битва за Кокляева».

«Я, как Кокляев, тяжелоатлет, штангист, также замечен в таскании различных тяжелых штук. Я готов принять предложение Александра. Александр хороший боец, сильный, но почему-то я не уверен, что он осилит еще десять человек подряд», — говорит в своем видео Дружинин.

Чтобы войти в список соперников, которых так ищет Емельяненко, Павел предложил спортсменам записать видео, на котором они боксируют, и опубликовать ролики в Instagram с хештегом #битвазаКокляева. Сам Емельяненко пока на эту новость никак не отреагировал.

Ранее 5-tv.ru писал о планах Александра Емельяненко «размотать» своего противника Михаила Кокляева.

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