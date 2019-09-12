Уснувший за рулем Сергей Лазарев попал в ДТП по дороге с гастролей

Сергей Лазарев в интервью «Собеседник.ru» признался, что однажды, возвращаясь с гастролей, уснул за рулем собственного авто и спровоцировал ДТП, которое могло стоить ему жизни.
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Артист отмечает, что до этого инцидента любил проводить время за рулем и колесить по городу. После аварии Сергей Лазарев принял решение нанять личного водителя, чтобы в дальнейшем избежать подобных эксцессов после длительных гастрольных перелетов. по его словам, аварию он расценил, как своеобразный сигнал.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергея Лазарева растрогала до слез своя же песня.