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  4. Уснувший за рулем Сергей Лазарев попал в ДТП по дороге с гастролей

Уснувший за рулем Сергей Лазарев попал в ДТП по дороге с гастролей

, 20:30 118

По словам участника «Евровидения», после этого инцидента он принял решение нанять водителя.

Фото: Instagram @lazarevsergey

Сергей Лазарев в интервью «Собеседник.ru» признался, что однажды, возвращаясь с гастролей, уснул за рулем собственного авто и спровоцировал ДТП, которое могло стоить ему жизни.

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«Я прилетел ночью с гастролей. Сел в машину и поехал домой. У меня было несколько концертов, перелеты. В результате я уснул по дороге. Это случилось на светофоре. Нога была на тормозе: в результате я покатился вперед и столкнулся с впереди стоящей машиной», — вспоминает Сергей Лазарев.

Артист отмечает, что до этого инцидента любил проводить время за рулем и колесить по городу. После аварии Сергей Лазарев принял решение нанять личного водителя, чтобы в дальнейшем избежать подобных эксцессов после длительных гастрольных перелетов. по его словам, аварию он расценил, как своеобразный сигнал.

«Я понял: это сигнал, что мне нужно брать водителя. У меня очень много переездов, я толком не сплю, поэтому ездить за рулем для меня рискованно. Но я люблю водить машину — это доставляет мне удовольствие. Раньше за рулем я слушал музыку. Сейчас реже это получается делать, потому что я не вожу», — рассказывает певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергея Лазарева растрогала до слез своя же песня.

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