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  4. В Астраханской области начались совместные учения России и Сербии

В Астраханской области начались совместные учения России и Сербии

, 15:04 Эфирная новость 19

Военные двух стран отрабатывают навыки по противовоздушной обороне.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Матыцин, 5-tv.ru

На полигоне Ашулук в Астраханской области стартовали совместные учения России и Сербии по противовоздушной обороне. Военные из балканской страны и раньше были знакомы с нашим вооружением, однако только сейчас получили возможность попробовать все новинки в деле.

Перед началом тренировки наши зенитчики провели для них мастер-класс по управлению системами ПВО.

Не первое столетие Россию и Сербию связывают узы братства, дружбы и взаимопомощи. Много лет мы сотрудничаем в военной сфере, проводим учения, но впервые в истории россияне и сербы тренируются вместе по части ПВО.

Самолеты террористов — условного, конечно, противника — врываются в наше воздушное пространство. Вражеские крылатые машины во что бы то ни стало должны прикрыть свои наземные силы. Но не тут-то было, их встречает российско-сербская авиация и навязывает воздушный бой. Вскоре противник повержен, и наши вертолеты бьют по батарее зениток врага.

Как усвоили урок, расскажет Дмитрий Зименкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о масштабных учениях артиллерии на военных полигонах ЗВО.

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