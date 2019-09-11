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Видео: На военных полигонах ЗВО провели масштабные учения артиллерии

, 7:22 Эфирная новость 25

Поражение целей условного противника отрабатывали расчеты самоходных гаубиц «Мста-СМ2», буксируемых гаубиц «Мста-Б», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и РСЗО «Торнадо-Г».

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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru

Эффектные кадры засняли артиллеристы Западного военного округа. Они провели масштабные учения, в которых приняли участие полторы тысячи солдат и офицеров, 600 единиц техники, а корректировали огонь с помощью новейших средств электронной разведки. Боги войны — как еще называют артиллеристов, не только поражали мишени, но и сняли об этом самый настоящий фильм.

Поражение целей условного противника отрабатывали расчеты модернизированных 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-СМ2», 120-миллиметровых минометов «Сани», буксируемых гаубиц «Мста-Б», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

Чтобы снять эти кадры, потребовалось больше двух тысяч снарядов. К слову, военные поразили всех не только этим видео. Командование оценило точность на отлично — артиллеристы в щепки разнесли все мишени.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что корабль «Вышний Волочек» произвел запуск крылатых ракет «Калибр».

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