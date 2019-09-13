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Сенсация в Крыму: ученые обследуют логово доисторических животных

, 12:55 Эфирная новость 104

Вход в загадочное подземелье глубиной в несколько метров обнаружили строители трассы Таврида.

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Фото, видео: YAY\TASS, 5-tv.ru

Во время строительства трассы Таврида, рабочие обнаружили вход в загадочное подземелье глубиной в несколько километров. Уникальные пещеры и галереи, скорее всего логово доисторических животных. Там уже обнаружили кости саблезубой кошки и гигантского страуса.

Эту находку в научном мире уже назвали сенсацией! Пещера, изолированная от внешнего мира сотни тысяч лет, досталась археологам, спелеологам, палеонтологам почти в первозданном виде. Всего два десятка метров — спуск на полтора миллиона лет назад — в никем не тронутые залы и галереи.

Этот археологический клондайк впервые показывают журналистам. Никто кроме ученых еще не видел эти подземные коридоры и лабиринты, которые петляют на километры. Сколько еще невероятных открытий предстоит сделать ученым, остается только догадываться.

Подробнее расскажет Мэри Бадунц.

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