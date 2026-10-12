Количество заданий изменится в ЕГЭ по двум предметам в 2027 году

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Это повлечет корректировку максимальных баллов, которые можно получить на экзамене по этим дисциплинам.

Что изменится на ЕГЭ в 2027 году

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Тема:
ЕГЭ

На ЕГЭ в 2027 году в контрольно-измерительных материалах (КИМ) по двум предметам изменится количество заданий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений.

По их данным, нововведения коснутся экзамена по истории. Там добавится еще одно задание, что увеличит их количество до 22. В результате изменится и максимально возможный балл по этой дисциплине: с 42 до 43.

Также на одно задание больше выпускники 2027 года будут выполнять на ЕГЭ по профильной математике. В бланке теперь будет 20 вопросов. Также увеличится и максимальный балл: с 32 до 33.

Количество заданий в КИМах по остальным предметам останется прежним.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили перечень дополнительных материалов и оборудования для ЕГЭ в 2027 году. Но при сдаче русского языка, истории и обществознания дополнительные материалы не предусмотрены. А для сдачи экзаменов по некоторым другим предметам необходима специальная техника без доступа в интернет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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