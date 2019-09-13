Ким Кардашьян вернула моду нулевых

Телеведущая Ким Кардашьян давно уже стала законодательницей моды не только у себя на родине в США. На этот раз икона стиля возвратила в гардеробы своих последовательниц такой удобный и популярный в 2000-е годы топ, который завязывается сзади на шее. Такую аналогию провел легендарный журнал Vogue.

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Пикантность этого наряда заключается в глубоком V-образном декольте. Но Кардашьян пошла еще дальше — она надела такой топ, изготовленный из черной мерцающей полупрозрачной ткани, сквозь которую можно без труда разглядеть ее пышный бюст.

Twitter @KimKardashian

В таком виде светская львица направилась на Неделю мод в Нью-Йорке, где и была запечатлена многочисленными фотографами.

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