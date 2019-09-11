Ким Кардашьян рассказала, как намерена бороться со смертельным заболеванием

Ким Кардашьян Уэст рассказала, как намерена бороться со смертельным заболеванием, которое у нее заподозрили врачи. Как сообщалось ранее, пугающие симптомы — такие, как тотальная усталость и боли в суставах — заставили 38-летнюю звезду обратиться к медикам. Анализы показали положительные антитела к волчанке.

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Как сообщает интернет-портал Spletnik, Ким прокомментировала последние новости о своем здоровье в телеэфире.

«Я нашла удивительного врача, доктора Уоллеса, который выяснил причину моей проблемы. К сожалению, мне пришлось принимать лекарства, чтобы бороться с симптомами. Мы выбрали оптимальный план действия…» — рассказала она.

Однако звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» призналась, что по-настоящему напугана и находится на грани депрессии.

«Мысли крутятся в голове, думаешь о самом плохом. От всего этого действительно впадаешь в депрессивное состояние. Я выбралась из него, но мне было страшно», — сказала Кардашьян.

Впрочем, паниковать пока рано. По словам медиков, положительный анализ на антитела еще не означает обязательного наличия заболевания, и требуются еще ряд дополнительных исследований, прежде чем диагноз будет поставлен.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Ким Кардашьян объявила, что больше не хочет детей. Модель уже родила двоих в браке с Канье Уэстом, еще двоих ей выносили суррогатные матери. По словам Ким, на еще одного ребенка у нее попросту не хватит сил.