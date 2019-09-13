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Роскачество обновило рейтинг смартфонов

, 12:10 16

Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Роскачество обновило рейтинг смартфонов. Специалисты организации протестировали 23 новинки и добавили их в существующий список из 474 моделей. Результаты опубликованы в пятницу, 13 сентября, на сайте Роскачества.

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Лидер остался прежним – это Samsung Galaxy S10+. А вот далее произошли изменения. На верхние строчки поднялись еще два смартфона того же производителя - Samsung Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.

Как сообщает «Экономика сегодня», устройства оценивались по нескольким основным параметрам: производительность, камера, дисплей, аккумулятор, звук, прочность корпуса и удобство в использовании и некоторым другим.

Высокие результаты показали OnePlus 7 и 7 Pro, Xiaomi Mi 9T, Asus Zenfone 6, Sony Xperia 1, Oppo Reno, Google Pixel 3a и 3a XL, а также Samsung Galaxy A80. Однако эксперты подчеркивают, что выбирать смартфон следует исходя из того, какие функции для вас важны.    

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 смартфонов с уникальными "фишками", которые заставят окружающих завидовать владельцу гаджета.

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