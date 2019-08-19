5 смартфонов с уникальными способностями, из-за которых вам будут завидовать окружающие

Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые способны радовать владельцев исключительными возможностями. Как пишет портал Dni24.com, первое место занял Samsung Galaxy Note 10+. Особенность смартфона заключается в том, что управлять им можно просто водя рукой по воздуху. Эта функция связана со стилусом S Pen Air.

Также в список вошел Motorola One Action, новые функции которого обеспечивают качественные фотографии и видеоролики, даже если пользователь находится в движении. iPhone XR может похвастаться функцией Face ID, распознающей лицо пользователя. Asus 6Z (ZenFone) оснащен откидной камерой, которая может быть как основной, так и фронтальной. И, наконец, Huawei P30 Pro, на борту которого невероятно мощная камера с оптическим, гибридным и цифровыми зумами.

Итого рейтинг смартфонов с уникальными возможностями выглядит так:

Samsung Galaxy Note 10+.

Motorola One Action.

iPhone XR.

Huawei P30 Pro.

Asus 6Z (ZenFone).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания Samsung презентовала новые Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.