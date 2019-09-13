  1. Пятый канал
  4. Победа в олимпиаде «Я — профессионал» открывает лучшие возможности в карьере

Победа в олимпиаде «Я — профессионал» открывает лучшие возможности в карьере

, 13:29 Эфирная новость 57

Это доказали сотни победителей олимпиады «Я — профессионал» — одного из проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Sebastian Gollnow, 5-tv.ru

Во многом благодаря возможности заранее показать будущим работодателям свои таланты, российские студенты все чаще становятся главными претендентами на лучшие вакансии в крупных компаниях. Это доказали сотни победителей олимпиады «Я — профессионал» — одного из проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Например, студент из Петербурга Геннадий Зверев стал победителем олимпиады в сфере управления техническими системами. И его пригласили на стажировку в одну из крупных сетевых компаний Северо-Запада.

«Это первый мой опыт был в рабочей среде. Было довольно непривычно, но потом, мне кажется, я освоился. Считаю, что опыт был полезен», — рассказал победитель олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Управление в технических системах» Геннадий Зверев.

Представители российских вузов отмечают, что абитуриентов-призеров различных олимпиад в этом году стало больше. В их число входят и победители олимпиады «Я — профессионал». Благодаря программе стажировок десятки выдающихся ребят собираются поступать в аспирантуру.

Читайте также

+14° Днём +15°
Ночью +10°
65.19
-0.24 71.83
-0.39
Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Последние новости

13:54
Опубликованы фото Собчак и Богомолова из ЗАГСа с родителями и свидетелями
13:50
«До слез»: Дарья Мороз опубликовала архивные фото с родителями
13:35
«Феерично» — Бартенев о церемонии бракосочетания Собчак и Богомолова
13:29
Победа в олимпиаде «Я — профессионал» открывает лучшие возможности в карьере
13:20
Богомолов опубликовал фото с Собчак из свадебного катафалка
13:10
В Казани женщина и ребенок выпали из автобуса

Сейчас читают

«Прям как дети»: Собчак опубликовала трогательное фото в день свадьбы
Врачи отказываются ампутировать «руки-базуки» Кириллу Терешину
Астролог предсказал будущее Собчак и Богомолова, венчающихся в «дьявольский» день

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев