Во многом благодаря возможности заранее показать будущим работодателям свои таланты, российские студенты все чаще становятся главными претендентами на лучшие вакансии в крупных компаниях. Это доказали сотни победителей олимпиады «Я — профессионал» — одного из проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Например, студент из Петербурга Геннадий Зверев стал победителем олимпиады в сфере управления техническими системами. И его пригласили на стажировку в одну из крупных сетевых компаний Северо-Запада.

«Это первый мой опыт был в рабочей среде. Было довольно непривычно, но потом, мне кажется, я освоился. Считаю, что опыт был полезен», — рассказал победитель олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Управление в технических системах» Геннадий Зверев.

Представители российских вузов отмечают, что абитуриентов-призеров различных олимпиад в этом году стало больше. В их число входят и победители олимпиады «Я — профессионал». Благодаря программе стажировок десятки выдающихся ребят собираются поступать в аспирантуру.