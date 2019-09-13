Кирилл Вышинский не поедет на суд в Киев

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский не поедет в Киев на заседание суда по его делу 16 сентября. Он сообщил РИА Новости, что находится в больнице и не сможет присутствовать в суде лично.

«Я вчера передал адвокату справку о том, что госпитализирован на осмотр, и 16-го вряд ли смогу оказаться на суде», - приводит агентство слова журналиста.

Вышинский пояснил, что речь идет об «углубленном медицинском осмотре», которого он не проходил в течение последних полутора лет, пока находился в следственном изоляторе на Украине.

Адвокат журналиста Андрей Доманский подтвердил, что в пятницу, 13 сентября, передал соответствующее ходатайство в киевский суд.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Кирилл Вышинский был одним тех, кого Украина 7 сентября вернула в Россию в рамках обмена удерживаемых лиц в формате 35 на 35. Сразу после освобождения журналист, которого Киев обвиняет в госизмене, заявлял, что намерен участвовать в судебном процессе.