Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство

Суд в Киеве освободил главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под личное поручительство 28 августа. Такое решение принял апелляционный суд в столице Незалежной.

Сам Вышинский на заседании заявил, что не имеет мотивов скрываться от следствия и будет являться на следующие заседания по первому требованию, а содержание его под стражей бессмысленно. Украинские прокуроры заявили, что не против изменения меры пресечения в отношении подсудимого. Главред РИА Новости Украина был освобожден из-под стражи прямо в зале суда.

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Руководителя РИА Новости Украина задержали в мае 2018 года по делу о государственной измене. Херсонский суд взял Вышинского под стражу. Под арестом журналист провел больше года.

В Москве неоднократно отмечали политическую подоплеку дела Вышинского, а уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что процесс главреда РИА Новости Украина умышленно затягивают.