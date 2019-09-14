«Прости меня!»: Анфиса Чехова рассказала о смерти отца

Анфиса Чехова переживает утрату близкого человека — в пятницу, 13 сентября, не стало отца телеведущей. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию из семейного архива.
В публикации Чехова отметила, что у них с отцом были непростые отношения, однако, несмотря на все сложности в общении, она искренне любила своего родителя. Анфиса призналась: она сожалеет о том, что так и не смогла сблизиться с папой. Также теледива поблагодарила его за все, что он для нее сделал.
Соболезнования звезде выразили как ее фанаты, так и многие российские знаменитости. Например, слова утешения написали певец Митя Фомин, телеведущая Лера Кудрявцева и актриса Анастасия Макеева.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анфиса Чехова рассказала о жалобах Анастасии Заворотнюк на состояние здоровья.