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«Прости меня!»: Анфиса Чехова рассказала о смерти отца

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Трагическое событие в семье телеведущей произошло 13 сентября.

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Фото, видео: Instagram @achekhova

Анфиса Чехова переживает утрату близкого человека — в пятницу, 13 сентября, не стало отца телеведущей. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию из семейного архива.

В публикации Чехова отметила, что у них с отцом были непростые отношения, однако, несмотря на все сложности в общении, она искренне любила своего родителя. Анфиса призналась: она сожалеет о том, что так и не смогла сблизиться с папой. Также теледива поблагодарила его за все, что он для нее сделал.

«Ты всегда будешь жить в моем сердце и течь по моим венам! Прости меня и покойся с миром!» — высказалась Чехова.

Instagram @achekhova

Соболезнования звезде выразили как ее фанаты, так и многие российские знаменитости. Например, слова утешения написали певец Митя Фомин, телеведущая Лера Кудрявцева и актриса Анастасия Макеева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анфиса Чехова рассказала о жалобах Анастасии Заворотнюк на состояние здоровья.

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