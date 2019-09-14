Гороскоп на 14 сентября: позвольте себе все, Тельцы!

Ваши отношения с тем, кто вам нравится, все еще находятся в зачаточном состоянии, поэтому ничего не форсируйте. Пусть ваши мысли и идеи встречаются везде, где могут, и сливаются, как им хочется. Период знакомства с кем-то — самый приятный, полный света и счастливых моментов. Позвольте себе наслаждаться этим и никуда не спешить. Если хотите, чтобы отношения развивались дальше — предложите эмоциональную поддержку своему партнеру, когда он делает то же самое.

Поздравляем, Близнецы! Поиски официально закончились. Вы испытываете любовь, которая является правильным сочетанием душевного и чувственного. Звезды говорят, что настало идеальное время, чтобы заложить основу ваших отношений. Человек, который рядом с вами сейчас — именно тот, кто вам нужен.

Тельцы, не отказывайте себе ни в одной из сфер этого прекрасного мира, позвольте себе все! Найдите способ существовать между материальным и духовным. Если подумать — бокал вина так же священен, как и религиозные благовония. Когда дело доходит до ваших привычек потребления, обратитесь к умеренности. Позвольте себе заниматься тем, что приносит радость вашему сердцу, но знайте, где провести черту.

Это либо да, либо нет, Овны. Прекратите играть с чужими чувствами. Помните, когда в последний раз у вас было разбито сердце? Вы не хотите подвергать кого-то другого тому же. Овнам, состоящим в отношениях, придется потрудиться, чтобы найти баланс между работой и личной жизнью. Романтическая сфера вашей жизни может быть куда более успешной, если уделить ей немного внимания. Посмотрите, как можно выкроить побольше времени для свиданий.

Овны, хватит играть с чужими чувствами. Раки, ничего не форсируйте! Продолжайте открывать глубины своей души, Скорпионы! Водолеи, встречайте любовь на века!

Лев — гороскоп на сегодня, 14 сентября

Препятствия? Не, Львы, не слышали. Звезды очищают для вас и ваших возлюбленных путь к космическому союзу. Огонь страсти горит ярче, чем когда-либо — поблагодарите Вселенную за это. Одинокие Львы, звезды обещают вам курортный роман. Наслаждайтесь тем, что чувства пробуждаются в вас.

Космический совет: наслаждайтесь чувствами, которые испытываете.

Дева — гороскоп на сегодня, 14 сентября

Если жизнь что-то отнимает — она делает это для вашего блага. Не все потеряно, Девы, не смейте отчаиваться! В предстоящие дни сосредоточьтесь на исцелении и избавлении от груза прошлого. Чем дальше вы уходите от болезненной для вас ситуации, тем больше перспективы вы получите.

Космический совет: не позволяйте себе отчаяться!

Весы — гороскоп на сегодня, 14 сентября

Забота о себе — это не просто сбегать раз в месяц в спа-салон вместо ланча. Речь идет о понимании того, где вы находитесь энергетически, и о том, как заботиться о себе на уровне ума, тела и души. Помните, что если вы говорите «да» себе — этим вы иногда говорите «нет» миру. Что касается отношений — вы хорошо понимаете, насколько важна взаимозависимость. Не тратьте время на мимолетные романы, Весы. Вселенная дает вам возможность построить что-то долгосрочное.

Космический совет: не тратьте время на мимолетные романы.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 14 сентября

Вам приятно проводить время в одиночестве, Скорпион. Продолжайте открывать глубины своей души — истинное счастье можно найти только внутри себя. То, что вы медленно сходитесь с новыми людьми — это нормально. Если эти люди действительно хотят быть дороги вам — они сами проделают половину работы по сближению.

Космический совет: проведите время наедине с собой.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 14 сентября

Вот он — момент, который вернет Стрельцам интерес к жизни и заставит искать незнакомый опыт, культуру и кухню. Вы только начинаете — впереди так много, что вам еще предстоит увидеть! Честно говоря, даже звезды сейчас вам немного завидуют. К тому же, ваша личная жизнь не лишена приключений. Будьте готовы к общению с кем-то, кто такой же страстный, как и вы.

Космический совет: готовьтесь снова почувствовать интерес к жизни.

Козерог — гороскоп на сегодня, 14 сентября

Что доставляет радость вашему сердцу и вызывает улыбку? Делайте то, что заставляет вас чувствовать себя живыми, Козероги. Предпочтите счастье всему остальному. Неплохое время для укрепления социальных связей. Найдите то, что объединяет вас с окружающими, и сделайте упор на это. Космический совет: делайте то, что заставляет вас чувствовать себя живыми.

Водолей — гороскоп на сегодня, 14 сентября

Это любовь, на которую вы надеялись и молились, Водолеи. Любовь, которая обещает выдержать испытание временем. Сейчас вы со своим партнером вместе строите прочный фундамент. Поверьте, ваши отношения будут становиться крепче день ото дня. Одинокие Водолеи, не переживайте. Скоро вы встретите свою любовь.

Космический совет: проясните свои намерения в беседе с объектом симпатий.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 14 сентября

После периода застоя все, наконец, движется вперед. Тот, кто вам нравится, заинтересован в развитии ваших отношений не меньше вас. Не тратьте свое время на связи, которые не разжигают огонь внутри. Даже если общество давит на вас и пытается заставить играть по своим правилам.

Космический совет: поступайте, как велит сердце.