ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября 2001 года

Федеральное бюро расследований (ФБР) по поручению администрации президента США раскрыло имя саудовского чиновника, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, в результате которых погибло 2977 человек — большая часть в башнях-близнецах. Личные данные обвиняемого были переданы адвокатам семей погибших, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на судебный документ.

Имя подданного Саудовской Аравии было рассекречено после того, как родственники жертв трагедии неоднократно просили американских властей раскрыть данные доклада 2012 года, в котором был назван подозреваемый. В результате ФБР согласилось на уступки. Как говорится в заявлении ведомства, при принятии этого решения учитывается « стремление родственников погибших понять, что же произошло с их близкими и кто несет за это ответственность ». При этом в бюро отметили, что причастность подозреваемого к преступлению еще точно не доказана, ведется следствие.

По словам одного из адвокатов родственников погибших, имя подозреваемого не стало чем-то неожиданным. Юрист также отметил, что семьи пострадавших будут добиваться раскрытия более полной информации.

Утром 11 сентября 2001 года четыре пассажирских самолета, захваченные террористами «Аль-Каиды»*, врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал истории пятерых людей, чудом выживших в результате теракта.

* — запрещенная на территории РФ организация