Путин призвал вновь поднять вопрос о правилах вооруженного противостояния

В мире необходимо вновь поднять вопрос о правилах вооруженного противостояния. Об этом президент России Владимир Путин заявил на XXIII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства напомнил, что еще в 1899 году Россия выступила инициатором Гаагской конференции, по итогам которой были закреплены правила ведения войны, мирного разрешения споров и гуманизации боевых действий.

«Конечно, верные и благородные идеи, заложенные тогда, не уберегли человечество от потрясений XX века. Мировые войны, казалось, перечеркнули достижения гуманитарного права. Но сейчас настал момент, когда нужно вновь поднять вопрос о правилах вооруженного противостояния», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что не строит иллюзий относительно полного исчезновения войн и вооруженных конфликтов в будущем.

«Войны были всегда на протяжении всей истории человечества, есть и, скорее всего, вооруженные конфликты будут. Это, к сожалению, неотъемлемая часть существования человечества», — отметил он.

С 28 сентября по 1 октября 2026 года проводится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб «Валдай» был основан в 2004 году. Название связано с местом проведения первой конференции — она прошла в Великом Новгороде, неподалеку от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал клуба высоко ценится как в России, так и за рубежом. За время его существования в работе «Валдая» приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран мира.

С участниками ежегодных заседаний клуба с момента его создания традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» перешел от формата «рассказа миру о России» к практико-ориентированной работе по формированию глобальной повестки и квалифицированной, объективной оценке мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание клуба прошло в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последующей дискуссии Владимир Путин затронул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение о конфликте на Украине.

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